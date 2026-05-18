«Зенит» (Санкт-Петербург) выиграл престижный международный турнир Кубок УЕФА

14 мая 2008 года российский футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) выиграл престижный международный турнир Кубок УЕФА

В английском Манчестере, на глазах у 44 тысяч человек, клуб из Санкт-Петербурга обыграл шотландский «Рейнджерс» с уверенным счётом 2:0. Тогда на трибунах было около 10 тысяч болельщиков из России.

Эта победа стала второй для российских клубов на международных турнирах. За несколько лет до этого, в 2005 году, московский «ЦСКА» так же завоевал Кубок УЕФА, обыграв в Лиссабоне португальский «Спортинг» со счётом 3:1.