В московском кинотеатре «Арс» состоялась премьера фильма «Отец Сергий» по повести Льва Толстого

14 мая 1918 года в московском кинотеатре «Арс» состоялась премьера фильма «Отец Сергий» по повести Льва Толстого. В главной роли – Иван Мозжухин.

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