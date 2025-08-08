Заключен Варшавский договор

14 мая 1955 года был заключен Варшавский договор.

США и их союзники нарушили Потсдамские соглашения и добились получения ФРГ права восстановления своих Вооруженных сил и принятия ее в НАТО. Баланс сил в Европе изменился.

В качестве ответного шага на действия Запада СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, Румыния, Чехословакия, Польша и Албания подписали Варшавский договор, на основании которого была создана ОВД. Советский Союз укрепил свои геополитические позиции.