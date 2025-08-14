На Плещеевом озере был спущен на воду первый корабль, построенный Петром I и солдатами Преображенского полка

14 мая 1692 года на Плещеевом озере был спущен на воду первый корабль, построенный Петром I и солдатами Преображенского полка

Руководил постройкой корабля князь-«кесарь» Федор Ромодановский. Спускали его на воду в присутствии всего царского двора. За этим последовали торжественные празднества в ознаменование начала русского судостроения. Это событие стало важным этапом на пути становления регулярного российского военно-морского флота.

К лету 1692 года было построено до ста судов различных типов, которые участвовали в учебных сражениях со стрельбой и высадками десантов, которые были своеобразным курсом обучения морскому делу для моряков и кораблестроителей.