Родился Михаил Агеев — российский ученый, разработчик подводных аппаратов

14 мая 1931 года родился Михаил Агеев — российский ученый, разработчик подводных аппаратов

При его активном участии были созданы экспериментальные образцы подводных роботов, с помощью которых впервые удалось успешно решить целый ряд уникальных и важных государственных задач в океане на больших глубинах.

Под редакцией Агеева также вышло в свет большое количество научных трудов и изданий. За свои заслуги он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета и медалью «300 лет Российского флота».