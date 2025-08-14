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Родился Михаил Агеев — российский ученый, разработчик подводных аппаратов
14 мая 1931 года родился Михаил Агеев — российский ученый, разработчик подводных аппаратов
При его активном участии были созданы экспериментальные образцы подводных роботов, с помощью которых впервые удалось успешно решить целый ряд уникальных и важных государственных задач в океане на больших глубинах.
Под редакцией Агеева также вышло в свет большое количество научных трудов и изданий. За свои заслуги он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета и медалью «300 лет Российского флота».
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«Зенит» (Санкт-Петербург) выиграл престижный международный турнир Кубок УЕФА
14 мая 2008 года российский футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) выиграл престижный международный турнир Кубок УЕФА
14 мая∙2008 год
С 9 по 14 мая на всех фронтах взято более 1,23 млн пленных
Бесконечные колонны немецких пленных… Сообщение Совинформбюро: с 9 по 14 мая на всех фронтах взято более 1,23 млн пленных (в т.ч. 101 генерал)
14 мая∙1945 год
Бриг «Меркурий» принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями
14 мая 1829 года бриг «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Казарского принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями. И вышел победителем! Бригу удалось нанести турецким кораблям повреждения, вынудившие их выйти из боя
14 мая∙1829 год
Состоялся первый полёт поплавкового варианта самолёта «Илья Муромец» конструкции Сикорского
14 мая 1914 года состоялся первый полёт поплавкового варианта самолёта «Илья Муромец» конструкции Сикорского. За штурвалом сидел сам Игорь Сикорский, напарником которого был командир корабля лейтенант Георгий Лавров. Самолет успешно прошел испытания с полной нагрузкой. Морское ведомство приняло «Илью Муромца» на вооружение, но в единственном экземпляре. Уже 1 июля 1914 года гидроплан «Илья Муромец», заметив вдалеке корабли врага, не смог подняться в воздух из-за отказавших двигателей. Чтобы гидроплан не достался противнику, летчики и техники облили его топливом из баков и подожгли.
14 мая∙1914 год
На Плещеевом озере был спущен на воду первый корабль, построенный Петром I и солдатами Преображенского полка
14 мая 1692 года на Плещеевом озере был спущен на воду первый корабль, построенный Петром I и солдатами Преображенского полка Руководил постройкой корабля князь-«кесарь» Федор Ромодановский. Спускали его на воду в присутствии всего царского двора. За этим последовали торжественные празднества в ознаменование начала русского судостроения. Это событие стало важным этапом на пути становления регулярного российского военно-морского флота. К лету 1692 года было построено до ста судов различных типов, которые участвовали в учебных сражениях со стрельбой и высадками десантов, которые были своеобразным курсом обучения морскому делу для моряков и кораблестроителей.
14 мая∙1692 год
Состоялся первый полет советского дальнего бомбардировщика Ер-2
14 мая 1940 года состоялся первый полет советского дальнего бомбардировщика Ер-2 С Центрального аэродрома Москвы машину в воздух поднял экипаж Николая Шебанова. В результате ошибки, допущенной при определении центровки, самолет летел «задрав нос», с очень большим углом атаки, но опытному пилоту удалось благополучно завершить полет. Не дожидаясь начала государственных испытаний, было принято решение о развертывании серийного производства Ер-2. Всего было построено 462 экземпляра. В августе и сентябре 1941 года самолеты Ер-2 принимали участие в серии авианалетов на Берлин.
14 мая∙1940 год
Русскими войсками занят Самарканд
14 мая 1868 года русскими войсками занят Самарканд. Разгромлена 50-тысячная бухарская армия, наши потери – 40 (сорок) человек
14 мая∙1868 год
В московском кинотеатре «Арс» состоялась премьера фильма «Отец Сергий» по повести Льва Толстого
14 мая 1918 года в московском кинотеатре «Арс» состоялась премьера фильма «Отец Сергий» по повести Льва Толстого. В главной роли – Иван Мозжухин. Итоговое достижение русского кинематографа
14 мая∙1918 год
Заключен Варшавский договор
14 мая 1955 года был заключен Варшавский договор. США и их союзники нарушили Потсдамские соглашения и добились получения ФРГ права восстановления своих Вооруженных сил и принятия ее в НАТО. Баланс сил в Европе изменился. В качестве ответного шага на действия Запада СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, Румыния, Чехословакия, Польша и Албания подписали Варшавский договор, на основании которого была создана ОВД. Советский Союз укрепил свои геополитические позиции.
14 мая∙1955 год
Состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя
14 мая 1905 года состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Создателем замечательного произведения стал мастер русской батальной живописи Франц Рубо. Оно изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Малахова кургана. Во время Великой Отечественной войны нацисты частично разрушили панораму, большая часть полотна сгорела. Без малого 10 лет потребовалось художникам студии имени Грекова, чтобы отреставрировать его.
14 мая∙1905 год