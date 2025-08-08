Бриг «Меркурий» принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями

14 мая 1829 года бриг «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Казарского принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями. И вышел победителем! Бригу удалось нанести турецким кораблям повреждения, вынудившие их выйти из боя