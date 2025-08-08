С 9 по 14 мая на всех фронтах взято более 1,23 млн пленных

Бесконечные колонны немецких пленных… Сообщение Совинформбюро: с 9 по 14 мая на всех фронтах взято более 1,23 млн пленных (в т.ч. 101 генерал)