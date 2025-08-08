Состоялся первый полёт поплавкового варианта самолёта «Илья Муромец» конструкции Сикорского

14 мая 1914 года состоялся первый полёт поплавкового варианта самолёта «Илья Муромец» конструкции Сикорского.

За штурвалом сидел сам Игорь Сикорский, напарником которого был командир корабля лейтенант Георгий Лавров. Самолет успешно прошел испытания с полной нагрузкой. Морское ведомство приняло «Илью Муромца» на вооружение, но в единственном экземпляре.

Уже 1 июля 1914 года гидроплан «Илья Муромец», заметив вдалеке корабли врага, не смог подняться в воздух из-за отказавших двигателей. Чтобы гидроплан не достался противнику, летчики и техники облили его топливом из баков и подожгли.