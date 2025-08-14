Состоялся первый полет советского дальнего бомбардировщика Ер-2

14 мая 1940 года состоялся первый полет советского дальнего бомбардировщика Ер-2

С Центрального аэродрома Москвы машину в воздух поднял экипаж Николая Шебанова. В результате ошибки, допущенной при определении центровки, самолет летел «задрав нос», с очень большим углом атаки, но опытному пилоту удалось благополучно завершить полет.

Не дожидаясь начала государственных испытаний, было принято решение о развертывании серийного производства Ер-2. Всего было построено 462 экземпляра. В августе и сентябре 1941 года самолеты Ер-2 принимали участие в серии авианалетов на Берлин.