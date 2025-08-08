Состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя

14 мая 1905 года состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя.

Создателем замечательного произведения стал мастер русской батальной живописи Франц Рубо. Оно изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Малахова кургана.

Во время Великой Отечественной войны нацисты частично разрушили панораму, большая часть полотна сгорела. Без малого 10 лет потребовалось художникам студии имени Грекова, чтобы отреставрировать его.