В Сталинграде принят ультиматум советского командования о немедленном прекращении огня и о полной капитуляции южной группы немецких войск

31 января 1943 года в Сталинграде принят ультиматум советского командования о немедленном прекращении огня и о полной капитуляции южной группы немецких войск. В 13 часов советскими воинами пленен фельдмаршал Паулюc