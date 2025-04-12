Был создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера

31 января 1714 года был создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера

Идея создать подобное место Петру I пришла при посещении Англии и Голландии. Там царь увидел кабинеты «кунштов», что в переводе означает редкость или чудо. С самого начала российская Кунсткамера была не только научной базой Академии наук, но и важнейшим культурным и просветительским учреждением.

Сегодня Кунсткамера — это Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, в котором находится уникальная коллекция предметов старины, но все же многим Кунсткамера известна своей коллекцией анатомических редкостей и аномалий.