Была принята первая Конституция СССР

31 января 1924 года была принята первая Конституция СССР

К тому моменту вошедшие в состав СССР республики уже имели свои Конституции. Было принято решение о создании общесоюзного Основного закона. Его разработка проходила под руководством Владимира Ленина, который еще в 1918 году сформулировал ключевые принципы.

Конституция 1924 года была посвящена принципам построения первого в мире социалистического союзного многонационального государства на базе диктатуры пролетариата. Она закрепила полное правовое равенство всех народов СССР и их суверенитет.