На II Всесоюзном съезде Советов была принята первая Конституция СССР

31 января 1924 года на II Всесоюзном съезде Советов была принята первая Конституция СССР.

Конституция 1924 года была посвящена принципам построения первого в мире социалистического союзного многонационального государства на базе диктатуры пролетариата. Она закрепила полное правовое равенство и суверенитет всех народов СССР.

Спустя 12 лет, в 1936 году, была принята новая, так называемая «сталинская» Конституция. В 1978 году вступила в силу «брежневская» — последняя Конституция СССР, которая действовала вплоть до распада государства.