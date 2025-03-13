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Принятие Конституции СССР
Принятие Конституции СССР
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Другие события в этот день
Под Сталинградом сдался в плен советским войскам фельдмаршал Фридрих Паулюс
31 января 1943 года под Сталинградом сдался в плен советским войскам фельдмаршал Фридрих Паулюс. Генерал Паулюс получил звание фельдмаршала незадолго до захвата в плен советскими солдатами. Гитлер, присваивая ему это звание, надеялся, что капитуляции не будет, а фельдмаршалы, по его мнению, в плен не сдаются. Он очень рассчитывал, что Паулюс в таком случае покончит жизнь самоубийством. Для командования Красной Армии Паулюс стал очень важным пленником. Предполагалось, что он примет участие в большой военно-политической игре. В 1946 году Паулюс выехал в Германию, где принял участие в Нюрнбергском процессе. Он выступил в качестве свидетеля.
31 января∙1943 год
23-тысячное войско Лжедмитрия I потерпело сокрушительное поражение от 20-тысячной армии царского воеводы князя Мстиславского
31 января 1605 года во время польской интервенции у с.Добрыничи 23-тысячное войско Лжедмитрия I потерпело сокрушительное поражение от 20-тысячной армии царского воеводы князя Мстиславского
31 января∙1605 год
В Сталинграде капитулировал командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс
31 января 1943 года в Сталинграде капитулировал командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс За две недели до этого, 15 января, Гитлер повысил Паулюса с генерал-оберста до генерал-фельдмаршала и передал, что «еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен», а это фактически означало требование самоубийства самого Паулюса, если его группировка перестанет сопротивляться в Сталинграде. Но новоиспеченный генерал-фельдмаршал выбрал сохранить жизнь и себе, и остатку 6-й немецкой армии. После войны Паулюс выступил в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, а затем несколько лет прожил в СССР, где занимался самообразованием. Лишь после смерти Сталина ему было разрешено выехать из страны. Новым местом его жительства стал город Дрезден. Там Паулюс читал лекции о военном искусстве и выступал с докладами о Сталинградской битве.
31 января∙1943 год
Была принята первая Конституция СССР
31 января 1924 года была принята первая Конституция СССР К тому моменту вошедшие в состав СССР республики уже имели свои Конституции. Было принято решение о создании общесоюзного Основного закона. Его разработка проходила под руководством Владимира Ленина, который еще в 1918 году сформулировал ключевые принципы. Конституция 1924 года была посвящена принципам построения первого в мире социалистического союзного многонационального государства на базе диктатуры пролетариата. Она закрепила полное правовое равенство всех народов СССР и их суверенитет.
31 января∙1924 год
Международный день ювелира
31 января — Международный день ювелира Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция, но идея создания праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. В России история ювелирного дела уходит корнями в далекое прошлое. В середине XVII века началась добыча русских самоцветов на Урале и в Сибири. При Петре I они приобрели всемирную известность. А уже в XIX веке в России начали добывать алмазы, изумруды, топазы и рубины, был основан ювелирный дом Карла Фаберже.
31 января∙2002 год
В Петрограде был открыт Дом ученых (ныне Дом ученых им. М. Горького РАН)
31 января 1920 года в Петрограде был открыт Дом ученых (ныне Дом ученых им. М. Горького РАН) Как ни странно, Дом был создан по инициативе писателя Максима Горького, который на тот момент являлся председателем Петроградской комиссии по улучшению быта ученых. Он также выступил с приветственным словом на торжественном открытии. В научно-просветительской работе Дома ученых в разные годы участвовали такие известные ученые, как Иван Павлов, Владимир Вернадский, Николай Вавилов и многие другие. Сегодня, продолжая лучшие традиции, в Доме ученых плодотворно работают научные секции, проводятся семинары и конференции.
31 января∙1920 год
На II Всесоюзном съезде Советов была принята первая Конституция СССР
31 января 1924 года на II Всесоюзном съезде Советов была принята первая Конституция СССР. Конституция 1924 года была посвящена принципам построения первого в мире социалистического союзного многонационального государства на базе диктатуры пролетариата. Она закрепила полное правовое равенство и суверенитет всех народов СССР. Спустя 12 лет, в 1936 году, была принята новая, так называемая «сталинская» Конституция. В 1978 году вступила в силу «брежневская» — последняя Конституция СССР, которая действовала вплоть до распада государства.
31 января∙1924 год
По указу Александра III для «подробного изучения геологического строения России» основан Геологический комитет
31 января 1882 года по указу Александра III для «подробного изучения геологического строения России» основан Геологический комитет – первое государственное геологическое учреждение в России
31 января∙1882 год
Был создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера
31 января 1714 года был создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера Идея создать подобное место Петру I пришла при посещении Англии и Голландии. Там царь увидел кабинеты «кунштов», что в переводе означает редкость или чудо. С самого начала российская Кунсткамера была не только научной базой Академии наук, но и важнейшим культурным и просветительским учреждением. Сегодня Кунсткамера — это Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, в котором находится уникальная коллекция предметов старины, но все же многим Кунсткамера известна своей коллекцией анатомических редкостей и аномалий.
31 января∙1714 год
В Сталинграде принят ультиматум советского командования о немедленном прекращении огня и о полной капитуляции южной группы немецких войск
31 января 1943 года в Сталинграде принят ультиматум советского командования о немедленном прекращении огня и о полной капитуляции южной группы немецких войск. В 13 часов советскими воинами пленен фельдмаршал Паулюc
31 января∙1943 год
Экспедиционный корпус Скобелева вступил в Ашхабад
31 января 1881 года экспедиционный корпус Скобелева вступил в Ашхабад. Завершено покорение Туркестана
31 января∙1881 год
Принята первая Конституция СССР
31 января 1924 года принята первая Конституция СССР. «Доступ в Союз открыт всем ССР… имеющим возникнуть в будущем»
31 января∙1924 год