В Петрограде был открыт Дом ученых (ныне Дом ученых им. М. Горького РАН)

31 января 1920 года в Петрограде был открыт Дом ученых (ныне Дом ученых им. М. Горького РАН)

Как ни странно, Дом был создан по инициативе писателя Максима Горького, который на тот момент являлся председателем Петроградской комиссии по улучшению быта ученых. Он также выступил с приветственным словом на торжественном открытии.

В научно-просветительской работе Дома ученых в разные годы участвовали такие известные ученые, как Иван Павлов, Владимир Вернадский, Николай Вавилов и многие другие. Сегодня, продолжая лучшие традиции, в Доме ученых плодотворно работают научные секции, проводятся семинары и конференции.