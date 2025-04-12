Международный день ювелира

31 января — Международный день ювелира

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция, но идея создания праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

В России история ювелирного дела уходит корнями в далекое прошлое. В середине XVII века началась добыча русских самоцветов на Урале и в Сибири. При Петре I они приобрели всемирную известность. А уже в XIX веке в России начали добывать алмазы, изумруды, топазы и рубины, был основан ювелирный дом Карла Фаберже.