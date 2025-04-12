В Сталинграде капитулировал командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс

31 января 1943 года в Сталинграде капитулировал командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс

За две недели до этого, 15 января, Гитлер повысил Паулюса с генерал-оберста до генерал-фельдмаршала и передал, что «еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен», а это фактически означало требование самоубийства самого Паулюса, если его группировка перестанет сопротивляться в Сталинграде. Но новоиспеченный генерал-фельдмаршал выбрал сохранить жизнь и себе, и остатку 6-й немецкой армии.

После войны Паулюс выступил в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, а затем несколько лет прожил в СССР, где занимался самообразованием. Лишь после смерти Сталина ему было разрешено выехать из страны. Новым местом его жительства стал город Дрезден. Там Паулюс читал лекции о военном искусстве и выступал с докладами о Сталинградской битве.