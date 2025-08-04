Под Сталинградом сдался в плен советским войскам фельдмаршал Фридрих Паулюс

31 января 1943 года под Сталинградом сдался в плен советским войскам фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Генерал Паулюс получил звание фельдмаршала незадолго до захвата в плен советскими солдатами. Гитлер, присваивая ему это звание, надеялся, что капитуляции не будет, а фельдмаршалы, по его мнению, в плен не сдаются. Он очень рассчитывал, что Паулюс в таком случае покончит жизнь самоубийством.

Для командования Красной Армии Паулюс стал очень важным пленником. Предполагалось, что он примет участие в большой военно-политической игре. В 1946 году Паулюс выехал в Германию, где принял участие в Нюрнбергском процессе. Он выступил в качестве свидетеля.