23-тысячное войско Лжедмитрия I потерпело сокрушительное поражение от 20-тысячной армии царского воеводы князя Мстиславского

31 января 1605 года во время польской интервенции у с.Добрыничи 23-тысячное войско Лжедмитрия I потерпело сокрушительное поражение от 20-тысячной армии царского воеводы князя Мстиславского