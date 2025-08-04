В СССР учрежден День войск противовоздушной обороны

20 февраля 1975 года в СССР был учрежден День войск противовоздушной обороны.

Праздник предписывалось праздновать 11 апреля. Однако, пять лет спустя, 1 октября 1980 года, Президиум Верховного Совета СССР издал новый указ, в котором праздник «День войск ПВО» предписывалось отмечать во второе воскресенье апреля.

Необходимость создания противовоздушной обороны возникла в России во время Первой мировой войны — она была связана с применением авиации в боевых действиях. Великая Отечественная война стала высшей школой для войск противовоздушной обороны нашей страны. Советские ПВО сбили более 7500 самолетов, уничтожили более тысячи танков, полторы тысячи орудий противника.