Был учрежден День войск противовоздушной обороны

20 февраля 1975 года был учрежден День войск противовоздушной обороны

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года был учрежден День войск противовоздушной обороны. Сначала он отмечался 11 апреля, но в 1980 году был перенесен на второе воскресенье апреля.

Необходимость создания противовоздушной обороны возникла в России еще во время Первой мировой войны, но высшей школой для этого рода войск стала Великая Отечественная. Именно во время Битвы за Москву войска ПВО показали максимум своих возможностей.