В Костроме родился актер Федор Волков

20 февраля 1729 года в Костроме родился актер Федор Волков. Основал в Ярославле 1-й русский общедоступный театр. Трагик сыграл роль и в судьбе империи: зачитал гвардейцам манифест о вступлении Екатерины II на престол с чистого листа