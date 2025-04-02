На орбиту был запущен первый (базовый) модуль орбитальной станции «Мир»

20 февраля 1986 года на орбиту был запущен первый (базовый) модуль орбитальной станции «Мир»

После того как на орбиту вывели базовый блок «Мира», к нему были присоединены шесть целевых. На них изучались процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве, природные ресурсы Земли, поведение различных материалов в условиях открытого космоса, проводились опыты.

Вместо рассчитанных пяти лет станция «Мир» проработала в три раза дольше. Несмотря на различные проекты по ее спасению, было принято решение о затоплении станции. Операция была назначена на 23 марта 2001 года. На тот момент ни одно государство не обладало опытом по спуску и затоплению орбитальных комплексов, но операция прошла успешно.