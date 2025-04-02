Александр I учредил Санкт-Петербургский государственный университет

20 февраля 1819 года Александр I учредил Санкт-Петербургский государственный университет

Он был воссоздан на базе Главного педагогического института, основанного еще в 1786 году. Изначально у учебного заведения было всего три факультета. Петербургский университет начал традицию женского образования в нашей стране: в 1878 году были открыты Высшие женские курсы или «Бестужевские курсы».

За три века истории в Университете учились и работали тысячи выдающихся ученых, общественных, государственных и политических деятелей, писателей, художников и музыкантов. Сегодня СПбГУ является одним из старейших и крупнейших высших учебных заведений России.