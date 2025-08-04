На орбиту Земли был выведен базовый блок орбитальной станции «Мир»

20 февраля 1986 года на орбиту Земли был выведен базовый блок орбитальной станции «Мир».

Идея проекта станции наметилась в 1976 году. Его суть состояла в создании усовершенствованных долговременных орбитальных станций. Таким образом, «Мир» должен был стать орбитальной станцией нового поколения. Работа над станцией велась силами 280 организаций.

На станции изучались процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве, природные ресурсы Земли, поведение различных материалов в условиях открытого космоса, проводились опыты по получению в условиях невесомости особо чистых лекарственных препаратов и многое другое. Вместо рассчитанных пяти лет «Мир» проработал в три раза дольше.