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На орбиту Земли был выведен базовый блок орбитальной станции «Мир»
20 февраля 1986 года на орбиту Земли был выведен базовый блок орбитальной станции «Мир».
Идея проекта станции наметилась в 1976 году. Его суть состояла в создании усовершенствованных долговременных орбитальных станций. Таким образом, «Мир» должен был стать орбитальной станцией нового поколения. Работа над станцией велась силами 280 организаций.
На станции изучались процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве, природные ресурсы Земли, поведение различных материалов в условиях открытого космоса, проводились опыты по получению в условиях невесомости особо чистых лекарственных препаратов и многое другое. Вместо рассчитанных пяти лет «Мир» проработал в три раза дольше.
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