Эскадра Черноморского флота вошла в Босфор и встала на рейде Стамбула

20 февраля 1833 года эскадра Черноморского флота вошла в Босфор и встала на рейде Стамбула – демонстрация силы. Лазарев – султану на требование покинуть Босфор: «Русский адмирал выполняет приказы только русского царя!»