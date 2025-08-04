Петр I выдал жалованную грамоту Яну Тессингу

20 февраля 1700 года Петр I выдал жалованную грамоту Яну (Ивану Андреевичу) Тессингу на открытие в Амстердаме частной типографии для «печатания карт, математических и всяких по военной части книг»