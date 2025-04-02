Родился советский конструктор-оружейник Евгений Драгунов

20 февраля 1920 года родился советский конструктор-оружейник Евгений Драгунов

В роли руководителя конструкторскими группами Драгунов создал винтовку С-49, которая использовалась советскими спортсменами на международных состязаниях. Но разработкой, сделавшей его знаменитым, стала самозарядная снайперская винтовка СВД. Оружие до сих пор остается востребованным.

Помимо С-49 и СВД Драгунов создал более 25 образцов систем стрелкового оружия. Многие из них впоследствии модернизировались и служили основой для создания новых моделей. В 1997 году в Ижевске именем конструктора была названа одна из улиц, а в 2011 его имя присвоили Ижевскому индустриальному техникуму.