Сомкнуто кольцо окружения вокруг 6 немецких дивизий в Демянском котле

20 февраля 1942 года сомкнуто кольцо окружения вокруг 6 немецких дивизий в Демянском котле. Окружены около 100 тыс. немцев! Враг оставался в котле более года, потеряв десятки тысяч солдат и офицеров