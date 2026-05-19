В СССР было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ)

23 января 1927 года в СССР было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ)

Это произошло на совместном заседании I Всесоюзного съезда АВИАХИМа и 2-го пленума Центрального совета ОСО. Было принято решение объединить два общества в одно под названием АВИАХИМ-ОСО. Оно стало предшественником ДОСААФа.

Вскоре АВИАХИМ-ОСО был переименован в ОСОАВИАХИМ СССР. Организация распространяла теоретические и практические военные знания, включая противохимическую подготовку, содействовала укреплению обороны, развитию авиации и флота, распространению парашютного и планерного спорта.