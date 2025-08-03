Указ Петра I о строительстве канала между Цной и Тверцой

23 января 1703 года издан указ Петра I о строительстве канала между Цной и Тверцой, который соединил воды Балтики с Волгой. 1-й в России судоходный канал сделал возможным великий водный путь от Петербурга до Астрахани