Подвиг чекистов-лыжников в д. Хлуднево

23 января 1942 года произошел подвиг чекистов-лыжников в д.Хлуднево: 27 бойцов, выполняя задание, атаковали 400 немцев с 4 танками. Бой шел всю ночь. Последний из героев, снайпер Паперник, подорвал гранатой себя и врагов