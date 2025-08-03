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Бахчисарайский мир
23 января 1681 подписан Бахчисарайский мир. По результатам русско-турецкой войны 1676–1681 Турция признала за Россией земли по левому берегу Днепра, Киев, запорожских казаков
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Другие события в этот день
Главные квартиры Александра I и Кутузова прибыли в Иоганисбург
23 января 1813 года главные квартиры Александра I и Кутузова прибыли в Иоганисбург (Восточная Пруссия). В 1914 немецкий Иоганнисбург был занят русскими войсками. Ныне это польский город Пиш – в 1945 СССР подарил 2/3 Восточной Пруссии полякам
23 января∙1813 год
В СССР было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ)
23 января 1927 года в СССР было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ)
23 января∙1927 год
Подвиг чекистов-лыжников в д. Хлуднево
23 января 1942 года произошел подвиг чекистов-лыжников в д.Хлуднево: 27 бойцов, выполняя задание, атаковали 400 немцев с 4 танками. Бой шел всю ночь. Последний из героев, снайпер Паперник, подорвал гранатой себя и врагов
23 января∙1942 год
Указом Елизаветы Петровны основан Московский университет
23 января 1755 года указом Елизаветы Петровны основан Московский университет – по проекту Ломоносова и графа Шувалова. Указ вышел в день св.Татьяны (сейчас отмечается 25 января) – и она стала покровительницей всех студентов
23 января∙1755 год
В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского
23 января 1881 года в Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского
23 января∙1881 год
Был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда»
23 января 1989 года был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда» Им награждаются те, кто пробыл не менее четырех месяцев в блокадном городе и не получил медаль «За оборону Ленинграда». На сегодняшний день в России проживают более 60 тысяч таких граждан. Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти 900 дней. Несмотря на голод и бомбежки, в городе продолжали работать более 200 предприятий. Блокада была прорвана 18 января 1943 года.
23 января∙1989 год
День сотрудников органов дознания МЧС России
23 января — День сотрудников органов дознания МЧС России В задачу органов пожарной охраны МЧС РФ входит не только тушение пожаров и спасение людей, но и определение причин, из-за которых происходят такие явления. Именно этим и занимаются специалисты органов дознания МЧС РФ. Дата празднования Дня сотрудников органов дознания МЧС РФ проистекает из Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который вышел в свет 23 января 1928 года. Этот документ наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности.
23 января∙1928 год
Указ Петра I о строительстве канала между Цной и Тверцой
23 января 1703 года издан указ Петра I о строительстве канала между Цной и Тверцой, который соединил воды Балтики с Волгой. 1-й в России судоходный канал сделал возможным великий водный путь от Петербурга до Астрахани
23 января∙1703 год
Был создан Российский этнографический музей
23 января 1902 года был создан Российский этнографический музей В этот день указом Николая II был утвержден штат его сотрудников и открыто финансирование в Государственном казначействе. Изначально музей был создан как Этнографический отдел Русского музея императора Александра III. В 1934 году этнографический отдел стал самостоятельным музеем и получил название Государственный музей этнографии. Сегодня в нем хранится 500 тысяч памятников культуры. Ежегодно гостями музея становятся свыше 300 тысяч человек.
23 января∙1902 год