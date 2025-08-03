Указом Елизаветы Петровны основан Московский университет

23 января 1755 года указом Елизаветы Петровны основан Московский университет – по проекту Ломоносова и графа Шувалова. Указ вышел в день св.Татьяны (сейчас отмечается 25 января) – и она стала покровительницей всех студентов