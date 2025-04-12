День сотрудников органов дознания МЧС России

23 января — День сотрудников органов дознания МЧС России

В задачу органов пожарной охраны МЧС РФ входит не только тушение пожаров и спасение людей, но и определение причин, из-за которых происходят такие явления. Именно этим и занимаются специалисты органов дознания МЧС РФ.

Дата празднования Дня сотрудников органов дознания МЧС РФ проистекает из Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который вышел в свет 23 января 1928 года. Этот документ наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности.