Главные квартиры Александра I и Кутузова прибыли в Иоганисбург

23 января 1813 года главные квартиры Александра I и Кутузова прибыли в Иоганисбург (Восточная Пруссия). В 1914 немецкий Иоганнисбург был занят русскими войсками. Ныне это польский город Пиш – в 1945 СССР подарил 2/3 Восточной Пруссии полякам