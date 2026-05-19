В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского

23 января 1881 года в Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского

Композитор написал произведение в 1877 году, а первая постановка состоялась еще в марте 1879-го в Малом театре, однако тогда не была по достоинству оценена зрителями.

После премьеры в 1881 году «Евгений Онегин» получил всеобщее признание. Опера обошла крупнейшие отечественные сцены и еще при жизни композитора была поставлена в Праге и Гамбурге.