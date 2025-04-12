Был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда»

23 января 1989 года был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда»

Им награждаются те, кто пробыл не менее четырех месяцев в блокадном городе и не получил медаль «За оборону Ленинграда». На сегодняшний день в России проживают более 60 тысяч таких граждан.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти 900 дней. Несмотря на голод и бомбежки, в городе продолжали работать более 200 предприятий. Блокада была прорвана 18 января 1943 года.