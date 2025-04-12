Был создан Российский этнографический музей

23 января 1902 года был создан Российский этнографический музей

В этот день указом Николая II был утвержден штат его сотрудников и открыто финансирование в Государственном казначействе. Изначально музей был создан как Этнографический отдел Русского музея императора Александра III.

В 1934 году этнографический отдел стал самостоятельным музеем и получил название Государственный музей этнографии. Сегодня в нем хранится 500 тысяч памятников культуры. Ежегодно гостями музея становятся свыше 300 тысяч человек.