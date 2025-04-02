В советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?...»

22 марта 1932 года в советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?...»

Памфлет у Горького был с подзаголовком «Ответ американским корреспондентам». Написан он на злобу дня, но если вчитаться, многое в словах классика мировой литературы окажется вполне про нас и наш сегодняшний мир.

Очень быстро памфлет издали не только в газетах «Правда» и «Известия», но и отдельной брошюрой на 32 страницы. А фраза «С кем вы, мастера культуры?» стала крылатой. Обычно она используется, когда речь идет об определении политической или нравственной позиции человека.