Карательным отрядом особого батальона СС «Дирлевангер» была уничтожена деревня Хатынь вместе с ее жителями

22 марта 1943 года карательным отрядом особого батальона СС «Дирлевангер» была уничтожена деревня Хатынь вместе с ее жителями.

Накануне этой трагедии один из отрядов белорусских партизан, столкнувшись с немецким автомобилем, не пропустил захватчиков и вступил с ними в бой. Среди погибших было несколько солдат и капитан полиции Ганс Вёльке, чемпион Олимпийских игр по метанию ядра и хороший знакомый Гитлера. По следам каратели вышли к деревне Хатынь, которую объявили главным штабом партизанского движения.

Все население деревни согнали в сарай и подожгли. Любые попытки вырваться из горящего сарая пресекались: тех, кто пытался убежать, расстреливали пулеметами и винтовками. Немецкими карателями и украинскими полицаями заживо сожжены 149 жителей белорусской деревни Хатынь, в том числе – 75 детей. Чудом из горящего сарая смогли выбраться только две девочки: Юлия Климович и Мария Федорович. В живых осталось еще пятеро детей, их своими телами прикрыли матери.