Советский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» в ходе одного испытательного полета установил сразу 109 мировых рекордов

22 марта 1989 года советский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» в ходе одного испытательного полета установил сразу 109 мировых рекордов

Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Первый испытательный полет самолета-гиганта состоялся 21 декабря 1988 года.

Собственный вес Ан-225 «Мрия» составляет 250 тонн. На сегодня он — обладатель около 250 мировых авиационных рекордов. Именно за это самолет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.