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Торжественный вход в Москву войска 23-летнего Скопина-Шуйского
22 марта 1610 года прошел торжественный вход в Москву войска 23-летнего Скопина-Шуйского, снявшего осаду со столицы во время Смуты. Ликующая толпа москвичей встретила полководца за городом, оттеснив боярскую делегацию
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Другие события в этот день
Немецкими карателями и украинскими полицаями заживо сожжены 149 жителей белорусской деревни Хатынь
22 марта 1943 года немецкими карателями и украинскими полицаями заживо сожжены 149 жителей белорусской деревни Хатынь, в том числе – 75 детей. Из взрослых в Хатыни выжил лишь кузнец Каминский (прототип памятника). Его сын умер у него на руках
22 марта∙1943 год
Карл Маркс стал представителем образованной в эмиграции русской секции Интернационала
22 марта 1870 года Карл Маркс стал представителем образованной в эмиграции русской секции Интернационала. Приглашая его возглавить свою секцию, эмигранты особо отмечали, что он «всегда разоблачал зловещие деяния так называемых русских патриотов»
22 марта∙1870 год
От Ивана III к императору Священной Римской империи Максимилиану I отправляется посольство Юрия Траханиота
22 марта 1489 года от Ивана III к императору Священной Римской империи Максимилиану I отправляется посольство Юрия Траханиота. «Буде Император пожелает сватать нашу Княжну за сына своего, то ему не отказывать и дать надежду» (наставление послу в изложении Карамзина)
22 марта∙1489 год
Была создана первая в стране Центральная студия телевидения
22 марта 1951 года была создана первая в стране Центральная студия телевидения Она расположилась на Шаболовке и начала вещать на частоте Телевидения имени Горького. Первым директором Центральной студии телевидения стала Валентина Шароева. Вначале Центральная студия телевидения осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград, но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным.
22 марта∙1951 год
На ЦТ показаны 2 первых фильма культового сериала «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»
22 марта 1980 года на ЦТ показаны 2 первых фильма культового сериала «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» – И потом, мистер Холмс, у меня есть та же добродетель, что и у Вашей хозяйки: я не сую нос в чужие дела. – А я люблю совать нос в чужие дела
22 марта∙1980 год
Создана первая в СССР Центральная студия телевидения
22 марта 1951 года была создана первая в СССР Центральная студия телевидения. Телестудия осуществляла телевещание на Москву и Ленинград. Несколько раз в неделю транслировали новости, кинофильмы, концерты и мультфильмы. Только в 1955 году вещание стало ежедневным, а в 1956 году на Центральном телевидении появилась вторая программа. В 1967 году в действие был введён Технический телевизионный центр «Останкино». Начались регулярные передачи цветного телевидения, а также была создана спутниковая система распределения телевизионных программ на сеть наземных приемных станций «Орбита».
22 марта∙1951 год
В советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?...»
22 марта 1932 года в советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?...» Памфлет у Горького был с подзаголовком «Ответ американским корреспондентам». Написан он на злобу дня, но если вчитаться, многое в словах классика мировой литературы окажется вполне про нас и наш сегодняшний мир. Очень быстро памфлет издали не только в газетах «Правда» и «Известия», но и отдельной брошюрой на 32 страницы. А фраза «С кем вы, мастера культуры?» стала крылатой. Обычно она используется, когда речь идет об определении политической или нравственной позиции человека.
22 марта∙1932 год
Карательным отрядом особого батальона СС «Дирлевангер» была уничтожена деревня Хатынь вместе с ее жителями
22 марта 1943 года карательным отрядом особого батальона СС «Дирлевангер» была уничтожена деревня Хатынь вместе с ее жителями. Накануне этой трагедии один из отрядов белорусских партизан, столкнувшись с немецким автомобилем, не пропустил захватчиков и вступил с ними в бой. Среди погибших было несколько солдат и капитан полиции Ганс Вёльке, чемпион Олимпийских игр по метанию ядра и хороший знакомый Гитлера. По следам каратели вышли к деревне Хатынь, которую объявили главным штабом партизанского движения. Все население деревни согнали в сарай и подожгли. Любые попытки вырваться из горящего сарая пресекались: тех, кто пытался убежать, расстреливали пулеметами и винтовками. Немецкими карателями и украинскими полицаями заживо сожжены 149 жителей белорусской деревни Хатынь, в том числе – 75 детей. Чудом из горящего сарая смогли выбраться только две девочки: Юлия Климович и Мария Федорович. В живых осталось еще пятеро детей, их своими телами прикрыли матери.
22 марта∙1943 год
Советский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» в ходе одного испытательного полета установил сразу 109 мировых рекордов
22 марта 1989 года советский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» в ходе одного испытательного полета установил сразу 109 мировых рекордов Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Первый испытательный полет самолета-гиганта состоялся 21 декабря 1988 года. Собственный вес Ан-225 «Мрия» составляет 250 тонн. На сегодня он — обладатель около 250 мировых авиационных рекордов. Именно за это самолет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
22 марта∙1989 год