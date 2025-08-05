Торжественный вход в Москву войска 23-летнего Скопина-Шуйского

22 марта 1610 года прошел торжественный вход в Москву войска 23-летнего Скопина-Шуйского, снявшего осаду со столицы во время Смуты. Ликующая толпа москвичей встретила полководца за городом, оттеснив боярскую делегацию