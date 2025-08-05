Немецкими карателями и украинскими полицаями заживо сожжены 149 жителей белорусской деревни Хатынь

22 марта 1943 года немецкими карателями и украинскими полицаями заживо сожжены 149 жителей белорусской деревни Хатынь, в том числе – 75 детей. Из взрослых в Хатыни выжил лишь кузнец Каминский (прототип памятника). Его сын умер у него на руках