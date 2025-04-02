Была создана первая в стране Центральная студия телевидения

22 марта 1951 года была создана первая в стране Центральная студия телевидения

Она расположилась на Шаболовке и начала вещать на частоте Телевидения имени Горького. Первым директором Центральной студии телевидения стала Валентина Шароева.

Вначале Центральная студия телевидения осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград, но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным.