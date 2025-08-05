Создана первая в СССР Центральная студия телевидения

22 марта 1951 года была создана первая в СССР Центральная студия телевидения.

Телестудия осуществляла телевещание на Москву и Ленинград. Несколько раз в неделю транслировали новости, кинофильмы, концерты и мультфильмы. Только в 1955 году вещание стало ежедневным, а в 1956 году на Центральном телевидении появилась вторая программа.

В 1967 году в действие был введён Технический телевизионный центр «Останкино». Начались регулярные передачи цветного телевидения, а также была создана спутниковая система распределения телевизионных программ на сеть наземных приемных станций «Орбита».