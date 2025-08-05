Карл Маркс стал представителем образованной в эмиграции русской секции Интернационала

22 марта 1870 года Карл Маркс стал представителем образованной в эмиграции русской секции Интернационала. Приглашая его возглавить свою секцию, эмигранты особо отмечали, что он «всегда разоблачал зловещие деяния так называемых русских патриотов»