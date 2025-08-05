На ЦТ показаны 2 первых фильма культового сериала «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»

22 марта 1980 года на ЦТ показаны 2 первых фильма культового сериала «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»

– И потом, мистер Холмс, у меня есть та же добродетель, что и у Вашей хозяйки: я не сую нос в чужие дела.

– А я люблю совать нос в чужие дела