От Ивана III к императору Священной Римской империи Максимилиану I отправляется посольство Юрия Траханиота

22 марта 1489 года от Ивана III к императору Священной Римской империи Максимилиану I отправляется посольство Юрия Траханиота. «Буде Император пожелает сватать нашу Княжну за сына своего, то ему не отказывать и дать надежду» (наставление послу в изложении Карамзина)